«Ъ»: Российский рынок ждет массовый уход китайских автобрендов

До десяти китайских марок могут прекратить продажи в РФ до конца года

В первом квартале 2025 года закрылось 213 шоу-румов китайских марок, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество новых открытий сократилось вдвое.

Основные причины — катастрофически низкий спрос (некоторые бренды продают всего по 1 машине в месяц), высокие издержки дилеров (до 860 тысяч рублей в месяц на содержание сервиса) и неликвидный модельный ряд.

Особенно тяжелая ситуация сложилась у брендов Bestune (FAW) и Kaiyi, которые уже потеряли 26 и 20 дилерских центров соответственно. Эксперты отмечают, что шансы на выживание есть только у тех марок, чьи продажи превышают 60 новых автомобилей в квартал. Для легкового сегмента критической отметкой являются продажи менее 1 тысячи автомобилей в год.

Этот кризис может привести к серьезным изменениям на российском авторынке. Аналитики прогнозируют, что к 2026 году в стране останется не более 15-20 китайских брендов из нынешних тридцати с лишним.

Основными бенефициарами этой ситуации могут стать такие укрепившиеся на рынке китайские производители как Chery, Haval и Geely, которые продолжат наращивать свое присутствие в России.