В подмосковном парке «Патриот» высадят геоглиф к 80-летию Победы в ВОВ

3 мая в парке «Патриот» в Московской области будет торжественно посажен крупный геоглиф (нанесенный на землю геометрический или фигурный узор - ред.). Его посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной, акцию организовывает Всероссийское общество охраны природы (ВООП), сообщает его пресс-служба.

Геоглиф будет состоять из трех слов — «80 Лет Победы». Также там будет фигура пятиконечной звезды, которая стала символом Победы. Все это сделают из саженцев дерена, а также пузыреплодника.

В мероприятии поучаствуют активисты ВООП совместно с его председателем, депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым. Также на мероприятии будут присутствовать партнеры Всероссийского общества охраны природы, спецгости из федеральных, а также региональных органов власти, силовики, волонтеры Подмосковья, члены «Движения Первых».

Каждый саженец именной. Геоглиф планируют посадить в честь героев ВОВ, а также участников СВО.

Благодаря мероприятию получится как почтить память погибших за родину солдат, так и внести вклад в озеленение Московской области. Будет установлен живой памятник. Он будет радовать жителей Московской области долгие годы.

Людям, которые приедут на мероприятие, предоставят нужный инвентарь. Также раздадут горячее питание. Высадка начнется в 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.