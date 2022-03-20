РИАМО - 20 мар. На стене дома 14/5 на Покровском бульваре в столице установили мемориальную доску в честь президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой. В этом доме Антонова жила много лет, передает корреспондент РИАМО.

Антонова умерла в возрасте 98 лет в ноябре 2020 года.

«Мы не ждали ее ухода, мы готовились к ее столетию. Короткое время прошло после того, как мы расстались с Ириной Александровной», - сказала нынешний директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

По ее словам, Пушкинский музей всегда ассоциировался с Антоновой.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что в столице есть традиция чтить память великих людей, деятелей искусства и культуры. Шапошников отметил, что Антонова каждый день своей жизни совершала различные подвиги.

Так, спикер городского парламента рассказал, что во время Великой Отечественной войны Антонова, которая тогда была студенткой, пошла на фронт в качестве медсестры. После войны она спасала произведения искусства, которые были вывезены из СССР и других стран. Антонова посвятила музею примерно 60 лет жизни.

На мемориальной доске изображен профиль Антоновой с надписью: «Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Антонова Ирина Александровна жила в этом доме с 1942 по 1982 (годы – ред.)». Автором проекта доски стал академик Российской академии художеств, народный художник России, скульптор Георгий Франгулян.

Идея увековечить память Антоновой принадлежала сотрудникам Пушкинского музея. 20 марта Антоновой могло бы исполниться 100 лет.

Антонова была директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 годы. В 2013 году она заняла пост президента ГМИИ им. Пушкина.