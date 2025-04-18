Акции ГК «Самолет» пошли в рост на фоне положительной динамики российского рынка

После разноплановой динамики в первой половине дня 17 апреля российский рынок акций демонстрировал осторожный рост. Акции ГК «Самолет» увеличились на +3,13%, «Русснефти» на +5,39%, стоимость акций Московского кредитного банка увеличилась на +4,74%, сообщает «Прайм» .

Российский рынок осторожно рос на фоне поднимающейся цены на нефть. По мнению эксперта из ФГ «Финам» Кристины Гудым, это позволяет надеяться на смягчение монетарной политики в стране в ближайшем будущем. При этом сдерживающим фактором для котировок отечественных акций остается неопределенность в вопросе урегулирования украинского конфликта, а также перспективы восстановления отношений между Россией и США.

И, тем не менее, акции российских компаний поползли вверх. Стоимость акций ГК «Самолет» стала больше на +3,13%. Вместе с тем подросла стоимость акций и других компаний: акции «Алросы» прибавили +4,10%, у «Фармсинтеза» зафиксирован рост на +3,24%, а «Русснефти» — на +5,39%, стоимость акций Московского кредитного банка увеличилась на +4,74%.

«Наш фондовый рынок продолжает находиться во власти, скорее, новостей из-за рубежа, и в первую очередь относительно разворачивающейся торговой войны, объявленной Трампом. Технически индекс акций Мосбиржи находится вблизи довольно сильного сопротивления на уровне 2900–2920 пунктов, преодолеть которое без каких-либо сильных драйверов для роста будет очень сложно», — комментирует Алексей Примак из института финансово-инвестиционных технологий.

Примак отмечает, что сильные уровни поддержки по индексу находятся на достаточно больших значениях, примерно от 2450 до 2500 пунктов. Даже при наличии любого сильного негатива эти уровни станут интересными. Пока что до достижения этих уровней остается далеко. Гудым прогнозирует закрытие в «зеленой зоне».