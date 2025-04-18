Бесплатный мастер-класс по 3D-моделированию пройдет в Москве

21 апреля в онлайн-режиме состоится четвертый мастер-класс, посвященный разработке 3D-моделей для архитектурно-градостроительных решений (АГР). Это мероприятие организовано в рамках цикла встреч Департамента градостроительной политики с застройщиками и будет интересно архитекторам, проектировщикам и специалистам по 3D-моделированию, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Главная задача мастер-класса — улучшение качества 3D-моделей объектов капитального строительства, необходимых для получения свидетельства об утверждении АГР, выдаваемого Москомархитектурой.

«Программа мастер-класса охватывает все ключевые аспекты подготовки 3D-моделей для архитектурно-градостроительного регулирования, включая разбор типичных ошибок и практические советы по оптимизации рабочего процесса. Эксперты сессии расскажут о важности точного позиционирования моделей относительно друг друга, работе со схемой планировочной организации участка (СПОЗУ) и других аспектах моделирования», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В практической части участники узнают о полезных приемах и передовых методах 3D-моделирования. Им расскажут, как подбирать и корректировать цвета и текстуры для достижения реалистичной визуализации, а также как одновременно изменять геометрию объекта и его UV-развертку.

Обсуждение методики создания 3D-моделей для АГР пройдет 21 апреля в 11:00. Мастер-класс продлится полтора часа, подключиться можно по ссылке.

Департамент градостроительной политики регулярно проводит бесплатные мастер-классы и семинары для специалистов строительной сферы. Эти мероприятия направлены на цифровизацию и оптимизацию градостроительной отрасли Москвы путем объединения экспертов, информационной поддержки застройщиков и налаживания эффективного взаимодействия между властью и участниками инвестиционно-строительных проектов.