Винные бары для «мушкетеров»: мужчины все чаще стали выбирать этот напиток

Ресторатор Дмитрий Левицкий заявил, что вино становится нормальным напитком для мужских компаний. Всего несколько лет назад винные бары практически никто не посещал, теперь считается нормальным, когда в такие заведения ходят «мушкетеры», сообщает РИА Новости .

При этом хорошего напитка такого типа в России недостаточно. Спрос намного больше, чем предложение.

Левицкий напомнил, что виноделие — процесс небыстрый. От момента посадки лозы до появления первого урожая необходимо, как минимум, несколько лет. Именно поэтому ключевой момент — как власти будут поддерживать сферу.

Потенциал в виноделии у России огромный. Однако то, как будет развиваться сфера, зависит от регулирования, а также инвестиций в отрасль, добавил ресторатор.

Ранее экономист Максим Черниговский рассказал, что за 5 лет в РФ значительно упали объемы производства вина. В 2019 году его изготовили 873 млн литров, а 2024 году цифра опустилась до 574 млн литров.