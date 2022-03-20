РИАМО - 20 мар. Мужчина напал на оппонента в ходе ссоры в Химках, пострадавшего с ранением груди госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 19 марта. Бригада скорой помощи в 17:15 из квартиры дома 24 по Куркинскому шоссе забрала пациента 1981 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди, его госпитализировали.

По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1985 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».