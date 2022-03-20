РИАМО - 20 мар. Стрельба произошла ночью в баре на улице Рудневке в столице, был застрелен мужчина, сообщает РЕН ТВ.

В баре компания людей отмечала покупку машины одним из собравшихся. В ходе застолья произошла ссора, которая переросла в стрельбу. В результате ЧП убили владельца нового автомобиля.

Стрелявший скрылся с места преступления. Рядом с трупом специалисты нашли 5 пистолетных гильз. Следователи и криминалисты работают на месте трагедии.