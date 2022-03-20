РИАМО - 20 мар. Видеоролик о боевом применении истребителей Су-35 в ходе специальной военной операции на территории Украины, в том числе о ночных вылетах опубликован на сайте Минобороны РФ.

На видео можно увидеть подготовку к полету, взлет и кадры боевого дежурства пилотов в дневное и ночное время.

В ходе полета российские летчики-истребители обнаружили и перехватили воздушные цели, а также уничтожили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Первым летчиком, которому присвоили звание Героя России за мужество и героизм при выполнении задач по освобождению Донбасса, стал майор Виктор Дудин. Свою первую цель он поразил уже в первый день военной спецоперации.

«Мой отец тоже был военным летчиком, я с детства был на военном аэродроме, где и сформировалась мечта о профессии. Я окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Самолет, на котором я летаю, Су-35. Это современный и совершенный истребитель, который превосходит все зарубежные аналоги», - сказал Дудин.

К госнаграде также представили молодого летчика-истребителя старшего лейтенанта Ивана Перепелкина. Он обнаружил и уничтожил два самолета Су-27 ВСУ.

«Я тоже из семьи военных. Отец - летчик-инструктор. В 9 классе поставил себе цель стать военным летчиком и в 2018 году я уже окончил Краснодарское училище летчиков. Тот опыт, который сейчас получают летчики-истребители, он очень ценный, он еще войдет в тактику ведения воздушных боев», - отметил Перепелкин.