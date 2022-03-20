РИАМО - 20 мар. В Московском зоопарке появился на свет детеныш кошачьих лемуров, ему уже 10 дней, сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

«Все время (детеныш – ред.) ездит на своей маме Суоми. Если будете внимательны, то сможете его увидеть в Доме приматов», - написала Акулова в своем Telegram-канале.

Детский период в жизни лемуров длится в среднем 5-7 месяцев.

Взрослые лемуры питаются свежими фруктами, овощами, перепелиными яйцами, зеленью, семечками подсолнечника, орехами, отварным мясом, насекомыми.

Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. В природе они обитают на юге и юго-западе Мадагаскара, но их популяция сокращается из-за браконьеров.