РИАМО - 19 мар. Росгвардейцы задержали мужчину, который пришел в отделение одного из банков на Липецкой улице в Москве, он угрожал предметом, похожим на гранату, и потребовал 1 млн рублей, сообщается на сайте Росгвардии.

Злоумышленник угрожал привести механизм в действие, если его требование не выполнят.

На место ЧП сразу направили экипажи Росгвардии. В ходе переговоров с мужчиной росгвардейцы обратили внимание на то, что граната является муляжом. Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны злоумышленника удалось задержать и обезвредить.

В результате ЧП пострадавших не было.

Злоумышленник был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.