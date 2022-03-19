РИАМО - 19 мар. Росгвардейцы задержали мужчину, который пришел в отделение одного из банков на Липецкой улице в Москве, он угрожал предметом, похожим на гранату, и потребовал 1 млн рублей, сообщается на сайте Росгвардии.
Злоумышленник угрожал привести механизм в действие, если его требование не выполнят.
На место ЧП сразу направили экипажи Росгвардии. В ходе переговоров с мужчиной росгвардейцы обратили внимание на то, что граната является муляжом. Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны злоумышленника удалось задержать и обезвредить.
В результате ЧП пострадавших не было.
Злоумышленник был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.
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