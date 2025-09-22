Андрей Воробьев: важно обратить внимание на дороги в малых населенных пунктах

«Понятно, большие магистрали, дороги, консессионные проекты — они очень важны, но на профчасе не менее важно, мы это обсуждали, все, что касается малых населенных пунктов. <…> Где-то это асфальт, где-то другие технологические, надежные решения, которые мы должны реализовать», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что для этого в бюджете Дорожного фонда выделены весьма значительные средства.

«Большие средства для того, чтобы жалобы, которые мы видим на дороги к малым населенным пунктам, к различным участкам, мы могли также обслуживать и снижать. Удовлетворять запросы, снижать количество жалоб. Прошу эту работу регулярно сопровождать. То есть важны и скоростные дороги, магистрали, но не менее важны проселочные или другие дороги к малым населенным пунктам», — подчеркнул губернатор.

Воробьев призвал глав муниципалитетов еще раз посмотреть, какие из населенных пунктов являются наиболее чувствительными в этом вопросе.

