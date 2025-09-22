Воробьев: Минчистоты Подмосковья возглавил Игорь Даниленко

«Что касается министерства чистоты, то его возглавит Игорь Викторович Даниленко. Приветствую вас в этом уже новом качестве. Игорь Викторович, у нас задачи понятны. <…> Вы давно знаете, чем живет Подмосковье. Нам очень важно видеть также последовательный результат», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что тема поддержания чистоты в Подмосковье всегда является актуальной повесткой.

«Сегодня, как раз после наших пробных топок, которые Сергей Александрович Воропанов, министр энергетики, доложит, мы будем говорить о новых нормативах по вывозу ТКО, ну и внедрению всего того, что дает результат. Поэтому прошу вас и дальше эту работу сопровождать. Но мерилом вы знаете, что является. Чистота — залог здоровья. Очень рассчитываем, что вы с этим справитесь», — подчеркнул губернатор.

Воробьев также отметил, что на прошлой неделе в Московскую областную думу была внесена кандидатура Владислава Сергеевича Мурашова на должность вице-губернатора Московской области по вопросу кураторства содержания территории, а также ЖКХ и энергетики.

«Владислав Сергеевич у нас работает давно, на разных направлениях пришлось решать те или иные задачи. Очень надеюсь, что этот сложный, большой, очень важный для всех нас блок, Владислав Сергеевич, вы вместе с командой — Сергей Александрович, Кирилл Борисович — сможете администрировать», — заключил он.

