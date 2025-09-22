Ивантеевский фундук будут выращивать в Республике Беларусь

Сотрудники Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений Республики Беларусь с рабочим визитом посетили Ивантеевский лесопитомник , подведомственный комитету лесного хозяйства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Специалисты союзного государства приняли участие в мероприятиях по реализации государственного испытания фундука «Подарок Ваничевой», патентом на который обладает Ивантеевский лесопитомник. Данный сорт значительно опережает конкурентов по содержанию полезных веществ и характеризуется высокой урожайностью — до 6 кг ореха с куста.

По результатам совместной работы были подписаны документы, необходимые для дальнейшей государственной регистрации растения в Белоруссии и его использования в аграрной промышленности республики.

«В России данный сорт фундука результативно используется фермерскими хозяйствами с последующим применением орехов в производстве кондитерских изделий и интерес белорусских коллег к нему не случаен. Популяризация селекционных достижений Ивантеевского лесопитомника открывает дополнительные возможности для установления новых деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества» — сообщил генеральный директор ГАУ МО «Ивантеевский лесопитомник» Сергей Устинов.

Работы по селекции фундука на базе Ивантеевского лесопитомника были начаты в середине пятидесятых годов прошлого века под руководством академика ВАСХНИЛ, лауреата государственной премии СССР, доктора с. х. наук А. С. Яблокова. Основная цель при проведении работ заключалась в получении урожайных, зимостойких гибридов и сортов фундука, перспективных для промышленного разведения орехоплодных пород в средней полосе России.

Фундук очень питателен, его энергетическая ценность превосходит даже шоколад. Но при этом его гликемический индекс низкий, его можно есть даже диабетикам. В этом орехе в среднем содержится до 60% жирных масел, которые состоят из глицеридов олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислот. Они защищают и укрепляют сосуды, а также важны на этапе активного роста.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.