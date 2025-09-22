«Самый запоминающийся»: что известно о победителе «Интервидения»

На международном музыкальном конкурсе «Интервидение» 20 сентября одержал победу певец из Вьетнама Дык Фук. По словам режиссера и хореографа Аллы Духовой, его номер оказался самым запоминающимся из 20 выступлений, сообщает «Вечерняя Москва» .

Мероприятие проходило на площадке «Live Арена» в Москве. Дык Хук набрал 422 балла по итогам голосования жюри и получил хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Часть выигрыша он хочет направить на благотворительность в России. В эфире Первого канала он признался, что не ожидал такого решения судей.

Нгуен Дык Фук появился на свет 15 октября 1996 года в Ханое, столице Вьетнама, и рос вместе с младшим братом. Несмотря на то, что в его семье не было профессиональных музыкантов или деятелей шоу-бизнеса, любовь к пению в караоке привела к тому, что будущий музыкант рано увлекся вокалом.

