Ушедшая от дочки россиянка снова потерялась в Бангкоке

34-летняя российская туристка, которую нашли через неделю после пропажи в хостеле Бангкока, снова потерялась, сообщает Mash .

В понедельник женщина уехала в неизвестном направлении и снова бросила маленькую дочку.

Сотрудники гостиницы, где жила россиянка, рассказали, что 21 сентября они позвонили в консульство, и там туристке пришлось объяснять, почему она пропала. За время проживания пьяной или под наркотиками ее не видели, также она в номер никого не водила.

В понедельник странная постоялица собрала вещи и умотала — за четырехлетней дочкой она не заезжала.

Ранее в Таиланде разыскивали пропавшую 34-летнюю россиянку. Туристка приехала на улицу с многочисленными барами и перестала выходить на связь. При этом ее дочь осталась в номере отеля. В районе, где женщина пропала, процветает преступность, поэтому россиянку могли опоить и похитить. Дочь пропавший поместили в детдом, потом ее забрала прилетевшая в страну бабушка.

У россиянки также подозревают помутнение рассудка. Она находится в неадекватном состоянии и не узнает свою мать.

