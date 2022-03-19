РИАМО - 19 мар. Права и обязанности работодателя и сотрудников в области охраны труда в стране теперь выделены в отдельную главу Трудового кодекса РФ. Статья 214 ТК РФ посвящена обязанностям работодателя. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Подмосковье.

Новыми для работодателя являются следующие обязанности: систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценка; реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда; разработка мер по обеспечению безопасных условий и охраны труда, оценке уровня профрисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест.

Также работодатели теперь должны рассматривать представления органов профсоюза о соблюдении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, принимать меры по результатам их рассмотрения; вести учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микротравм.

Новой еще является обязанность работодателя, который намерен производить работы или оказывать услуги на территории, находящейся под контролем другого работодателя, заблаговременно согласовывать с последним мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников на соответствующей территории.

Обязанностям работника в области охраны труда посвящена ст. 215 ТК РФ. Например, работник обязан правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять технологию; следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции.

Еще сотрудник должен незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии сырья и материалов, приостановить работу до их устранения.

Права работника в области охраны труда перечислены в новой редакции ст. 216 ТК РФ. Права сотрудников на получение информации об условиях и охране труда и на санитарно-бытовое обслуживание выделены отдельно.