сегодня в 18:21

Лаос может перенаправить часть поставок кофе в РФ из-за пошлин в США

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон заявил, что страна после повышения торговых пошлин в США может перенаправить часть поставок кофе в Россию, сообщает РИА Новости .

Об этом политик сказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Среди товаров, которые Лаос поставляет в США, но может поставлять и в другие страны — сельскохозяйственная продукция, например, кофе», — отметил Сипхандон.

По его словам, объемы поставок зерен в РФ могут вырасти, если пошлины США делают продукцию Лаоса слишком дорогой и не доступной покупателям.

Ранее власти Лаоса заявили, что хотят подарить России несколько слонов к 65-летнему юбилею установления дипломатических отношений стран. Президент РФ Владимир Путин сказал, что животные пригодятся в хозяйстве.