«Пригодятся в хозяйстве»: Путин отреагировал на подарок Лаоса в виде 2 слонов

Путин пошутил, что слоны от лидера Лаоса «пригодятся в хозяйстве»

Президент России Владимир Путин в четверг проводит переговоры с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом, они касаются экономического и культурного сотрудничества, сообщает РИА Новости .

Путин и Сисулит планируют обсудить региональную и глобальную повестку. После переговоров главы государств подпишут соглашения и сделают ряд заявлений для журналистов.

Власти Лаоса заявили, что хотят подарить России несколько слонов к 65-летнему юбилею установления дипломатических отношений. Путин сказал, что они пригодятся в хозяйстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поучаствовал во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН и диалоговых партнеров блока с руководством страны-председателя объединения. Там российский дипломат сидел напротив государственного секретаря США Энтони Блинкена.