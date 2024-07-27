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Лавров и Блинкен сидели напротив друг друга на встрече с премьером Лаоса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал участников встречи глав МИД стран АСЕАН и диалоговых партнеров блока с руководством страны-председателя объединения, где сидел напротив госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает РИА Новости .

Кресла для глав делегацией располагались вдоль стен в зале, где провели встречу министров с премьером Лаоса Сонексаем Сипхандоном. На кадрах, которые предоставило МИЛ РФ, можно увидеть, что Лавров и Блинкен сидят ровно друг напротив друга.

По левую и правую руки от Лаврова расположились главы МИД Брунея и Камбоджи.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в решении по урегулированию украинского конфликта обязательно нужно учитывать реалии на земле.