Лавров рассказал, при каких условиях завершится конфликт на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в решении по урегулированию украинского конфликта обязательно нужно учитывать реалии на земле, но также необходимо, чтобы западные страны перестали накачивать ВСУ оружием. Об этом сообщает РИА Новости.
«Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Соединенные Штаты Америки.
По его словам, вопрос новых субъектов, которые были включены в состав страны по итогам проведенных референдумов, «не обсуждается». Россия не сможет оставить там людей, которые проголосовали за нее. А также еще не все территории освобождены от ВСУ.
Ранее на заседании Совбеза ООН две активистки из зрительного зала попытались сорвать выступление Лаврова. Охранники попросили протестующих покинуть мероприятие.