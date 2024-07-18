Лавров рассказал, при каких условиях завершится конфликт на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в решении по урегулированию украинского конфликта обязательно нужно учитывать реалии на земле, но также необходимо, чтобы западные страны перестали накачивать ВСУ оружием. Об этом сообщает РИА Новости .

«Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Соединенные Штаты Америки.

По его словам, вопрос новых субъектов, которые были включены в состав страны по итогам проведенных референдумов, «не обсуждается». Россия не сможет оставить там людей, которые проголосовали за нее. А также еще не все территории освобождены от ВСУ.

Ранее на заседании Совбеза ООН две активистки из зрительного зала попытались сорвать выступление Лаврова. Охранники попросили протестующих покинуть мероприятие.