«Почетче скажите»: активистки попытались сорвать выступление Лаврова в Совбезе ООН

На заседании Совета безопасности ООН две женщины из зрительного зала пытались сорвать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости .

В среду глава МИД РФ председательствует на открытых дебатах Совбеза ООН министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Во время выступления Лаврова две женщины из части зала с журналистами начали кричать «Народ Израиля жив».

«Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну хорошо», — ответил российский дипломат на выкрики из зала.

Затем охранники попросили протестующих покинуть зал. Женщины без возражений в сопровождении правоохранителей покинули заседание, которое после инцидента продолжилось.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на обстрелы своих регионов оружием Запада, которое поставляют на Украину. Глава МИД РФ подчеркнул, что при этом американцы и НАТО продолжают говорить, что не воюют с Москвой.