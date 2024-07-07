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Лавров: РФ будет реагировать на обстрелы своих регионов американским оружием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что РФ будет реагировать на обстрелы своих регионов оружием Запада, которое поставляют на Украину, сообщается в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По словам Лаврова, американцы и НАТО продолжают говорить, что не воюют с Россией.

«Это плохая мина при плохой игре, вот так я скажу, и они это прекрасно понимают», заверил он.

По словам министра, президент РФ сказал, что реакция со стороны России на обстрелы регионов американским оружием будет.

Ранее Лавров отметил, что Россия будет оценивать только конкретные дела руководителей Украины, необходимо построить политику на основе задач СВО.