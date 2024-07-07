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Лавров: РФ будет оценивать только конкретные дела украинского руководства

Политика

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия будет оценивать только конкретные дела руководителей Украины, необходимо построить политику на основе задач СВО, сообщается в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Он (киевский режим- ред.) же может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Мы будем рассчитывать на конкретные дела и ценить будем только конкретные дела и оценивать», — добавил он.

Лавров вспомнил пословицу про Емелю, а действия определять на основе задач специальной военной операции.

Ранее Сергей Лавров заявил, что парламентские выборы во Франции на самом деле мало похожи на демократические.