Лавров: РФ будет оценивать только конкретные дела украинского руководства

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия будет оценивать только конкретные дела руководителей Украины, необходимо построить политику на основе задач СВО, сообщается в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Он (киевский режим- ред.) же может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Мы будем рассчитывать на конкретные дела и ценить будем только конкретные дела и оценивать», — добавил он.

Лавров вспомнил пословицу про Емелю, а действия определять на основе задач специальной военной операции.

Ранее Сергей Лавров заявил, что парламентские выборы во Франции на самом деле мало похожи на демократические.