сегодня в 17:53

Прокурор из Петербурга насмерть сбил 15-летнюю школьницу в Мелитополе

Прокурор, по предварительной информации, из Санкт-Петербурга, сбил на пешеходном переходе в Мелитополе 15-летнюю школьницу, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказала мама погибшей, водитель ехал со скоростью 100-120 км/ч и сбил ее дочь. У девочки врачи диагностировали переломы таза, ребер и ключицы, черепно-мозговую травму.

«Она восемь дней пролежала в глубокой коме, вчера мы ее похоронили», — поделилась мама подростка.

На видео с места трагедии видно, что школьница спокойно переходит дорогу по пешеходному переходу, она держит в руках самокат. Девочку сбивает авто на большой скорости.