РИАМО - 19 мар. С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии на 8,6%, такое решение затронет около 4 млн жителей страны, сообщает ТАСС.

Минтруд РФ отметил, что данное решение отражено в вышедшем постановлении российского правительства.

Для проведения индексации из бюджета страны направят 33,7 млрд рублей до конца 2022 года.

Всего проведенная индексация затронет порядка 4 млн получателей таких пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению.