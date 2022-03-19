РИАМО - 19 мар. В мотошколе «Мосгортранса» завершились 4-е детские соревнования по джимхане. Ребята от 5 до 14 лет проверяли, кто быстрее и аккуратнее сможет проехать по площадке между искусственными препятствиями, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В столице уделяют особое внимание обучению детей технике безопасного вождения.

«Завершились 4-е соревнования по джимхане среди детей, в них впервые приняли участие девочки. Одна из приоритетных для нас задач – обучать подрастающее поколение правилам дорожного движения и техникам безопасного вождения. Это залог их безопасности на всю жизнь», – сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что мотошкола «Мосгортранса» отлично справляется с данной задачей. Ликсутов выразил уверенность, что с каждым сезоном заниматься в ней будет все больше детей.

Победителем в разных категории «Ветерки», 5-6 лет стал – Севостьян Шардин, «Ежики», 7-8 лет, – Глеб Коновалов, «Грачи», 9-10 лет – Владимир Савин, «Медведи», 12-14 лет – Павел Захаров, «Подснежники», девочки – Дарья Смердова.

Победителей наградили кубками, а все участники получили памятные призы.

Записаться в мотошколу можно по телефону: 8 (910) 499-40-02. Адрес: Москва, ул. Криворожская, 6.