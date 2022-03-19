РИАМО - 19 мар. Росгвардейцы в Раменском городском округе задержали 22-летнюю жительницу Ногинска, которую подозревают в распространении наркотических веществ, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Во время патрулирования в поселке Кратово росгвардейцы обратили внимание на странное поведение женщины. Она что-то прятала во дворе жилого дома, а когда увидела служебную машину, то стала заметно нервничать.

Женщину задержали. При личном досмотре сотрудники правоохранительных органов нашли у нее свертки с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы было выявлено, что данное вещество является героином общей массой 3,14 г.

По этому факту начата проверка.