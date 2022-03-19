Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в доме правительства региона благотворительный концерт для беженцев из Донбасса.
На нем выступили знаменитые российские артисты Николай Басков и Полина Гагарина для жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас временно размещены в Подмосковье.
«Хочу с большим удовольствием поприветствовать всех, кто собрался сегодня у нас в Подмосковье, в этом зале. Большинство из вас приехали к нам по вынужденным обстоятельствам, и наша задача была сделать так, чтобы вы почувствовали теплоту, заботу», - сказал Губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Идея концерта родилась во время одного из совещаний с губернатором, на котором обсуждалась гуманитарная помощь и поддержка людей из Донбасса. По видеоконференцсвязи подключился и народный артист РФ Николай Басков. Он заявил о готовности проводить концерты в поддержку жителей ЛДНР.
Полина Гагарина порадовала зрителей знаменитой «Кукушкой», Николай Басков исполнил «Шарманку», «Все цветы». Концертная программа включала в себя порядка 20 песен.
В зале дома правительства не было свободных мест - всего собралось более 1000 человек.
В конце февраля Московская область приняла около 1,3 тыс. беженцев из Донбасса, почти половина из них - дети. Для людей созданы комфортные условия.
«Я понимаю вас, как никто, у меня много друзей, с которыми я переписывался, и в Донецке, и в Луганске. И самое главное, чтобы вы знали, мы вас любим, вы - наши, вы нам небезразличны. Для меня сегодняшняя встреча с вами - это самое главное», - сказал Николай Басков.
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