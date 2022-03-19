«Я понимаю вас, как никто, у меня много друзей, с которыми я переписывался, и в Донецке, и в Луганске. И самое главное, чтобы вы знали, мы вас любим, вы - наши, вы нам небезразличны. Для меня сегодняшняя встреча с вами - это самое главное», - сказал Николай Басков.