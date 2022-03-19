РИАМО - 19 мар. Каждый день столица потребляет около 3 млн кубометров воды, которая проходит долгий путь перед тем, как попасть в краны москвичей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он пояснил, что путь воды начинается в водохранилищах Московской, Смоленской и Тверской областей. Оттуда вода поступает на станции подготовки, где ее очищают, а затем - в городской водопровод. Для очистки применяют инновационные технологии - озонирование с сорбцией на активированном угле и мембранное фильтрование.

Москвичи интересуются, хлорируют ли воду в городе. Мэр уточнил, что в 2012 году был совершен переход на более технологичный и безопасный водный раствор гипохлорита натрия.

«На каждом этапе особое внимание уделяем контролю качества воды. В лабораториях ее состояние проверяют по 184 показателям. В местах водосбора, на станциях подготовки и в распределительной сети стоят автоматические анализаторы. В постоянном режиме отслеживаются любые изменения в составе воды», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники «Мосводоканала» в течение года делают более 2,5 млн анализов. Полученные данные подтверждают соответствие столичной водопроводной воды всем стандартам качества.