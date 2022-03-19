РИАМО - 19 мар. 100 лет назад на Шаболовке стартовало радиовещание с помощью Шуховской башни. В столичном Главархиве рассказали, как строили башню – так, сооружение возводили без строительных лесов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Башня получила название благодаря создателю – архитектору и инженеру Владимиру Шухову. Кроме башни, он создал уникальные проекты оборудования и технологий в нефтяной отрасли, разрабатывал проекты хранилищ природного газа, платформ тяжелых артиллерийских систем и т. д.

Самым знаменитым сооружением Шухова стала радиобашня на Шаболовке, высота которой составила 160 м. Конструкция сооружения состоит из 6 сетчатых гиперболоидных стальных секций-ярусов.

Башню построили для установления постоянной радио- и телеграфной связи между РСФСР и западноевропейскими странами. Заказ на ее создание получила Строительная контора, которой руководил Шухов.

Во время строительства в стране был дефицит металла. Для возведения башни применили конструкции заводов и мостов. Строили ее без лесов – сначала была собрана нижняя секция, внутри нее возвели последующие, наверх поднимали с помощью блоков и лебедок.

Ажурная конструкция башни не только выглядела изящно, но и была прочной и обеспечивала минимальную нагрузку от ветра.

Первая трансляция Московской радиотелеграфной станции после окончания строительства башни и установки оборудования превысила по дальности и мощности трансляции радиостанций Берлина, Парижа, Нью-Йорка.

В 1927 году Шухов внес изменения в конструкцию верха башни. Еще через 12 лет на башне установили телевизионную антенну. Там открылся Московский телецентр.

Во время Второй мировой войны вещание прервалось, его восстановили 7 мая 1945 года. До появления Останкинской телебашни Шуховская башня была главным телевизионным центром СССР и самым высоким сооружением страны. Башне был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.