РИАМО - 19 мар. Девушка 2002 года рождения заявила об изнасиловании в службу-112. Она рассказала, что пришла по объявлению устраиваться на должность няни в квартиру на улице Октябрьской в Серпухове, там на нее и напали. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Пострадавшая заявила, что ее избили, изнасиловали и также подвергли другим насильственным действиям сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Подозреваемого в изнасиловании задержали, им оказался мужчина 1987 года рождения.