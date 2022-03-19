РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. В субботу в городском округе Мытищи состоялась встреча с жителями микрорайона 16 и соседних территорий. Представители администрации округа и депутатского корпуса рассказали о планах застройки территории мкрн 15, 16, ответили на вопросы горожан, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Мероприятие прошло в школе №34. В рамках встречи состоялось обсуждение проблематики застройки территории микрорайонов в целях улучшения качества проживания жителей, а также строительства социальных объектов. В обсуждении приняли участие представители областных министерств и ведомств, застройщика, управляющих компаний и Общественной палаты городского округа.

«Застройщик – ООО «Загородная усадьба», договор был заключен в 2005 году. На сегодняшний день мы имеем полную реализацию, за исключением обязательств по строительству социальных объектов. Это строительство школы на 1050 мест в мкрн 16, также у нас остаток неисполненных обязательств по медицинским учреждениям составляет 186 мест», – сказала глава муниципалитета Юлия Купецкая.

Она добавила, что в настоящий момент компанией «Загородная усадьба» ведется проектирование школы на 1650 мест в 16 мкрн. Срок окончания проектирования – 3 квартал 2022 года. После чего планируется приступить к строительству – это 4 квартал 2022 года.

«В инвестиционном контракте также было предусмотрено строительство детско-юношеской спортивной школы. На этой неделе объект открыли. Он полностью введен в эксплуатацию. В данной школе находится муниципальное учреждение – спортивная школа «Авангард», – уточнила Купецкая.

Также на встрече обсудили транспортную ситуацию и строительство парковок, размещение участкового пункта полиции, площадки для выгула собак. Затронули вопросы организации поликлинического обслуживания на территории микрорайонов.

«В 2021 году было закончено и введено в эксплуатацию медучреждение на 604 места, которое сейчас оформляется для передачи в муниципальную собственность. Запустить его в полном планируется в июне 2022 года. Также в 16 мкрн строится детский сад на 290 мест, открытие которого запланировано на 1 сентября текущего года», – отметила Купецкая.