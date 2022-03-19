РИАМО - 19 мар. Врачи скорой помощи доставили в больницу мужчину 1984 года рождения с проникающим колото-резаным ранением, его забрали из дома в деревне Маслово городского округа Солнечногорск, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали сестру пострадавшего 1986 года рождения. Она напала на брата в ходе пьяной ссоры.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».