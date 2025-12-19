«Это возможно»: Батак поддержал идею сборной России сыграть с Черногорией

Экс-защитник сборной Черногории и «Динамо» Радослав Батак назвал хорошей идею товарищеского матча своей страны с Россией: по его мнению, она может пройти в 2026 году, сообщает Metaratings.ru .

«Надеюсь, что скоро пройдет матч между Россией и Черногорией. Очень обрадуюсь, если это произойдет в скором времени. России надо сыграть с Черногорией в 2026 году. Это возможно. И хочу увидеть Россию в отборе на официальные турниры как можно быстрее», — сказал Батак.

В 2025 году команда России провела десять товарищеских матчей с BetBoom, одержав шесть побед, один раз уступив и трижды завершив поединки вничью. Под руководством Валерия Карпина национальная сборная была отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА начиная с февраля 2022 года.

