«Зенит» может перекупить защитника «Спартака» Денисова

«Зенит» получит возможность подписать контракт с Денисовым в январе 2026 года, так как до окончания его текущего договора со «Спартаком» останется менее шести месяцев.

23-летний Денисов является игроком основной команды «Спартака» с лета 2022 года. За время пребывания в столичном клубе россиянин принял участие в 139 играх, забив один мяч и отдав 11 голевых передач во всех соревнованиях. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

Ранее советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев назвал самым значимым событием российского футбола за этот год награду президенту и владельцу футбольного клуба «Краснодар» Сергею Галицкому.

