Чеширский кот и Герда: россияне назвали своих любимых сказочных персонажей

Книжный сервис «Литрес», ВТБ и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» в преддверии новогодних праздников выяснили отношение россиян к сказкам. Результаты опроса показали, что подавляющее большинство опрошенных (83%) не утратили веру в чудеса, сообщает Сноб .

68% граждан России продолжают находить удовольствие в чтении или прослушивании сказок, даже достигнув зрелого возраста. Чаще всего в детстве сказки им читали мамы или бабушки — этот вариант указали 77% респондентов.

Основной мотивацией для возвращения к детской литературе участники опроса назвали стремление снять стресс и снизить эмоциональное напряжение (27%), желание ощутить ностальгию по детским годам и связь с ними (23%), а также потребность в позитивных эмоциях и радости (18%).

Среди родителей распространено мнение, что сказки способствуют развитию фантазии у детей — так считают 16% опрошенных. Еще 14% отметили, что чтение сказок создает нестандартное мышление и способность находить решения в сложных ситуациях. Важность сказок для формирования моральных ценностей подчеркнули 12% участников исследования.

Наиболее популярной русской сказкой оказался «Аленький цветочек» Сергея Аксакова. В первую пятерку также вошли «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака, народная сказка «Морозко», «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина.

Среди зарубежных сказок лидирует «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена. За ней следуют «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Золушка» Шарля Перро, «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена и «Винни-Пух» Алана Милна.

Самым любимым сказочным героем у россиян оказался Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес». Второе место в рейтинге заняла Герда из «Снежной королевы», а третье — Алиса. Замыкают пятерку лидеров Василиса Премудрая и Винни-Пух.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.