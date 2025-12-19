Эксперт Юшков спрогнозировал цены на нефть в начале 2026 года

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в первом квартале 2026 года стоимость нефти марки Brent сохранится на уровне $60–65 за баррель из-за превышения предложения над спросом, сообщает NEWS.ru .

По словам Юшкова, на цены влияет сезонное снижение спроса в северном полушарии и рост предложения со стороны стран ОПЕК+. Эксперт отметил, что на рынок продолжает поступать сырье из стран ОПЕК+, поскольку у ряда государств действуют программы компенсации сверхдобычи, завершение которых не приводит к сокращению реальной добычи.

«Я думаю, что цены на нефть будут оставаться довольно низкими, в нынешнем коридоре около $60–65 за баррель сорта Brent. Это связано с низким автомобильным сезоном, когда во всем северном полушарии потребляется мало нефти. При этом на рынок продолжает выходить сырье из стран ОПЕК+», — пояснил Юшков.

Эксперт добавил, что к 2025 году предложение нефти значительно выросло, только ОПЕК+ увеличил квоты на добычу на 2,88 млн баррелей в сутки. Это создало избыток предложения, который оказывает давление на цены.

