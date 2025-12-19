Психолог перечислила 4 психологические уловки мошенников

Психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала о четырех психологических приемах, которые используют мошенники для обмана даже умных и образованных людей, сообщает Газета.ru .

Шпагина объяснила, что мошенники часто используют когнитивные искажения и эмоциональные реакции, глубоко укорененные в психике человека. По словам специалиста, к основным уловкам относятся эффект нуля, искусственный дефицит времени, эвристика авторитета и эффект гиперболического убывания.

Эффект нуля или иллюзия невозвратных затрат заставляет человека продолжать общение с мошенником, чтобы оправдать уже вложенные ресурсы — время, деньги или эмоции. Искусственный дефицит времени, например угроза блокировки счета через несколько минут, переводит мышление в режим инстинктивного реагирования и отключает критический анализ.

Третья уловка — эвристика авторитета. Люди склонны доверять тем, кто демонстрирует признаки статуса: голос «из банка», униформа или знание личных данных. Эффект гиперболического убывания проявляется, когда немедленная небольшая выгода кажется важнее, чем возможные серьезные потери в будущем.

Психолог подчеркнула, что в стрессовой ситуации критическое мышление отключается из-за физиологических реакций организма.

«Звонок „из банка“ с сообщением о взломе счета вызывает острый стресс, и кора головного мозга, отвечающая за анализ, временно уступает место инстинктивным реакциям», — пояснила Шпагина.

Эксперт рекомендовала при подозрительных звонках делать паузу и перезванивать в банк по официальному номеру. Это помогает прервать сценарий мошенников и вернуть контроль над ситуацией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.