РИАМО - 19 мар. В Подмосковье и столице на 19-20 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение объявлено с 21 часа 19 марта до 11 часов 20 марта, в Подмосковье – с 20 часов 19 марта до 12 часов 20 марта.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Калужской, Брянской и Курской областей Центрального федерального округа.

19 марта в Московском регионе будет небольшая облачность, обойдется без осадков. Температура составит плюс 5 – плюс 7 градусов.

20 марта ожидается переменная облачность, также будет без осадков. Ночью и утром местами образуется гололедица. Ночью будет минус 3 – минус 1 градус, днем — плюс 7 – плюс 9.