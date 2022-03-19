РИАМО - 19 мар. Стресс пагубно влияет на сердечно-сосудистую, нервную и иммунную системы, также повышается артериальное давление. На фоне хронического стресса может развиться гипертония, которая увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта, сообщил советник гендиректора фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

По словам врача, человек плохо приспособлен к существованию при продолжительном стрессе, организм легче переносит острый стресс со следующими за ним периодами отдыха.

«Раньше думали, что только острый стресс опасен для сердца. Но сейчас мы понимаем, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье. У людей начинает повышаться артериальное давление. У меня много пациентов с гипертонией, которая связана именно с хроническим стрессом», - сказал Ашихмин в интервью радио Sputnik.

Повышенное давление оказывает сильное негативное влияние на органы и может привести к опасным для жизни нарушениям кровообращения - инфаркту и инсульту. Кроме того, может пострадать мозг, тогда ухудшится память и снизится мыслительная функция. Также давление плохо влияет на состояние глазного дна.

Находящимся в стрессе людям кардиолог посоветовал пристально следить за давлением. Если оно держится на уровне 135/85, то необходимо пойти к врачу, чтобы тот назначил прием лекарств.

Врач посоветовал бороться со стрессом с помощью дыхательных упражнений, принятия ситуации, поддержки близких, упорядоченного режима дня и «цифровой гигиены».