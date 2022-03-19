РИАМО - 19 мар. В Москве в ближайшие дни прогнозируется весенняя погода, но снежный покров сохранится в городе до конца будущей недели, сообщает ТАСС.

«В ближайшие дни погода будет такой, о которой можно говорить с радостью. Она будет антициклональной. Не исключено, что в субботу давление будет рекордно высоким. Такая весенняя красивая погода будет», - уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, в мегаполисе температура в ближайшие 5 дней будет плюс 5-12 градусов.

Синоптик уточнил, что снежный покров в городе сейчас плотный, насыщен водой. Ожидать полного схода снега в городе пока рано.