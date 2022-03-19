РИАМО - 19 мар. В Москве 19 марта может стать самым теплым днем с начала 2022 года. Температура воздуха в столице составит плюс 6-8 градусов, по области - плюс 4-9, сообщается на сайте «Метеовести».

В этот день Московский регион останется под влиянием обширного антициклона. Облаков в небе будет немного, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Уже пятый день подряд обойдется без осадков.

Атмосферное давление изменится мало и составит 767 мм рт. ст. Это существенно выше нормы и близко к рекордным значениям.

Ранее синоптики сообщали, что в начале следующей недели в Московский регион придет апрельское тепло.