РИАМО - 19 мар. Делегация из Республики Казахстан посетила столицу России, чтобы перенять опыт заключения контрактов жизненного цикла (КЖЦ), а также обсудить дальнейшее сотрудничество в сфере инвестиций, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Республика Казахстан является давним деловым партнером Москвы. Недавно столицу России посетили представители Единого дистрибьютора лекарств и медизделий – подведомственной организации министерства здравоохранения Республики Казахстан, которые познакомились с опытом столицы по заключению контрактов жизненного цикла. В прошлом году Москва подписала с бизнесом 52 КЖЦ на 64,2 млрд руб. Они предусматривают приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта и инновационного медицинского оборудования», – сказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что среди поставщиков медтехники в том числе иностранные производители.

Казахстанский бизнес продолжает активно инвестировать в экономику столицы. По последним данным Центробанка, их накопленный объем на 1 октября прошлого года составил 1,6 млрд долл. За 5 лет инвестиции из Казахстана увеличились в 2,4 раза, только за последний год – на 5%. В основном казахстанским инвесторам интересны такие сферы, как промышленность, логистика, финансы и страхование.

«В Москве множество примеров локализации казахстанского бизнеса. Так, в городе функционирует офис российского представительства ООО «КАЗ Минералз» – одной из крупнейших компаний по производству меди. На территории России и Москвы инвестор реализует деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Еще один пример – ТОО «PSI Energy & Control», которому принадлежит часть московского ООО «Майнтек Машинери», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он добавил, что столичная компания является единственным официальным дистрибьютором Hitachi Construction Machinery в России, уполномоченным продавать технику горного класса, запасные части к ней, а также оказывать техническое и сервисное обслуживание.

Кроме того, казахстанский инвестор Prime Source является совладельцем столичной компании ООО «Консалтика». Это научно-производственный центр разработки программного обеспечения, внедрения технологичных решений, управленческого и ИТ-консалтинга. На базе собственного отдела R&D компания реализовывает уникальные для рынка проекты в области роботизации и управления бизнес-процессами, системной интеграции, управления данными, риск-менеджмента, анализа и прогнозирования.

«Москва приветствует любые инициативы бизнеса, которые помогают городу развиваться. Для привлечения инвестиций, в том числе из стран СНГ, столица использует различные механизмы государственно-частного партнерства. Помимо контрактов жизненного цикла, это и концессионные соглашения, позволяющие инвесторам получать доход от эксплуатации городских объектов, и офсетные контракты, гарантирующие компаниям сбыт продукции в обмен на локализацию в Москве производства. На сегодняшний день объем ГЧП-контрактов столицы превысил 1,1 трлн руб.», – рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

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