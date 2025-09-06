В Казани задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших 3,4 млн рублей

сегодня в 10:27

В Казани полицейские задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших у граждан более 3,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Татарстан.

Установлено, что с января 2022 года по июль прошлого года организаторы финансовой пирамиды обманули более 30 граждан, пообещав прибыль путем инвестирования в деятельность компании. Общая сумма ущерба превысила 3,4 млн рублей.

Правоохранительные органы установили личности и задержали двоих подозреваемых. В ходе обысков были изъяты телефоны, планшет, ноутбуки, банковские карты, документы, блокноты, ежедневники и листы с черновыми записями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.