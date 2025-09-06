Иван Щербаков: в Пресненском районе построят многофункциональный комплекс

Москомэкспертизой согласован проект многофункционального комплекса в Пресненском районе столицы. Его планируют построить по адресу: Шелепихинский тупик, владение 17/1, сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Согласно проекту, 64-этажный многофункциональный комплекс будет состоять из пятиэтажного стилобата треугольной формы и 59-этажной башни с панорамным остеклением. Проектом предполагается строительство перехода в здание с платформы Тестовская первого Московского центрального диаметра», — отметил Щербаков.

Инфраструктура комплекса будет включать подземную автостоянку. Еще один паркинг организуют на части стилобата. Кроме того, в стилобате запланированы помещения для магазинов, а на крыше на уровне шестого этажа создадут террасу с выходом, где разместятся точки общественного питания. Под офисные пространства отведут все этажи башни, начиная с седьмого.

Проект также предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории: устройство пешеходных дорожек и тротуаров, монтаж осветительного оборудования и проведение работ по озеленению.