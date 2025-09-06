Мошенники обманывают россиян через поддельный бот Госуслуг

Мошенники создают поддельный чат в соцсетях от имени руководителей фирмы, где работает потенциальная жертва. Через него они просят перевести архив со сведениями о сотрудниках компании на электронные носители и удалить из системы информацию об уволенных.

Для «подтверждения данных» они говорят, что нужно использовать фейковый бот «Госуслуг» в Telegram. Так, сначала просят перейти по ссылке, а потом нажать start и ввести номер телефона.

Затем человеку через СМС приходит шестизначный код. Аферисты требуют прислать его в чат или личные сообщения, они утверждают, что код нужен для завершения процедуры оцифровки.

В итоге мошенники получают полный доступ к личному кабинету жертвы на портале госуслуг.

С 1 июня в РФ вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. В него вошли около 30 мер, их вводят поэтапно. В стране начал действовать запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, с 1 августа у россиян есть возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.