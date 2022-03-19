РИАМО - 19 мар. Крытая ярмарка появится в районе Чертаново Северное в столице по адресу: Сумской проезд, владение 2б, ранее там располагалось незаконное строение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Госинспекция по недвижимости ведет целенаправленную борьбу с самостроем на территории Москвы. С начала 2022 года было выявлено, в том числе при активном участии граждан, 259 объектов самовольного строительства, 215 из них уже демонтировано», — уточнил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Владислав Овчинский.

Он добавил, что после демонтажа решается вопрос об использовании освобожденных земельных участков.

По его словам, на территориях, освобожденных от объектов самовольного строительства часто появляются новые общественные и социально значимые пространства. Таким образом, на месте сгоревшего здания торгового комплекса, который был возведен незаконно, планируется организовать ярмарку.

Жители района Чертаново Северное приняли участие в голосовании на портале «Активный гражданин».

«Более 70% участников голосования ответили, что площадка будет удобна для того, чтобы оборудовать там ярмарку. Всего в голосовании поучаствовали 656 жителей района», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин», Александр Пищелко.