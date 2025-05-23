Reuters: в случае новых пошлин США могут остаться без французского коньяка

Французские производители коньячной продукции не смогут реализовывать свою продукцию на рынке Соединенных Штатов в случае введения новых таможенных пошлин США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Пошлины в 50%, предложенные президентом Трампом, будут означать, что мы больше не сможем продавать нашу продукцию в Соединенных Штатах, которые являются нашим крупнейшим рынком, на который приходится более 50% продаж коньяка по объему», -говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что недоволен сложностями в торговле с Евросоюзом. Поэтому он принял решение ввести пошлины в 50% с ЕС с 1 июня.

По словам республиканца, Евросоюз был создан в первую очередь для того, «чтобы пользоваться США в вопросах торговли». Трамп заявил, что ему трудно вести дела с Брюсселем.

По его словам, переговоры ЕС и США «ни к чему не ведут». В связи с этим Трамп предложил ввести 50-процентные тарифы в отношении блока. Он уточнил, что пошлина не будет взиматься, если товар будет изготовлен непосредственно в США.