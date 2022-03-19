РИАМО - 19 мар. Ученики 9 и 11 классов столичных образовательных учреждений выступят на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Состязания будут проходить по 24 предметам, финал пройдет до 30 апреля.

«В финале Всероссийской олимпиады школьников традиционно встречаются самые сильные ребята со всей страны, которые прошли сложнейший отбор. В этом году треть от всех приглашенных участников — московские школьники. Это показывает лидерство столичного образования и дает уверенность в том, что ребята прекрасно выступят и покажут хорошие результаты», — уточнил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он отметил, что город активно делится своим опытом с другими регионами страны. Также раскрывать таланты у школьников помогает пригласительный этап Всероссийской олимпиады, а еще массовая работа с детьми.

В столице и в Нижнем Новгороде пройдут первые финалы по химии и французскому языку. Олимпиада пройдет в 10 регионах России. До финала состязаний допустят конкурсантов, которые набрали необходимое количество балов.